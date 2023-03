Report de la visite du roi Charles III: la presse britannique se gausse du voisin français

La France fait la Une des médias britanniques ce samedi 25 mars. La veille, la visite du roi Charles III a été reportée pour des raisons de sécurité. La presse anglaise se moque de ses voisins français embourbés dans les grèves.

« Le chaos règne en France », titrent le Financial Times et le Times. Photos à l’appui avec des rues françaises jonchées de déchets, des incendies en arrière-plan, des CRS et des manifestants au combat.

Le président se soumet au peuple selon le Daily Mail. La visite de Charles III aurait dû sceller les nouvelles relations entre la France et la Grande-Bretagne et célébrer l’attachement séculaire entre les deux pays, grince le Times, pour qui les échos de la révolution étaient trop dangereux.

Craintes pour la sécurité

Emmanuel Macron a loupé sa chance de consolider son image de leader de l’Europe. Il peut dire adieu au symbole. La première visite du roi ne sera donc pas en France. « Charles III, connaissez-vous la guillotine ? » : la presse évoque ce graffiti dans les rues de Paris, qui fait dire au Daily Express et à The Independant qu’on craignait pour la sécurité de sa majesté.

Pour le journal conservateur The Telegraph, le chef d'État français est le plus monarchique des présidents. « Il cultive son personnage royal, c’est devenu sa caricature », écrit encore le Times, et faisant allusion au banquet prévu à Versailles. Il a eu peur d’être dépeint comme une Marie-Antoinette des temps modernes, déconnectée des gens ordinaires, alors que son pays s’enflamme.

