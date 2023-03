Allemagne: grève massive dans les transports dans un contexte d'inflation record

Trains et avions à l'arrêt, métros et bus dans les dépôts... Les Allemands doivent affronter depuis ce dimanche soir 26 mars une méga-grève, orchestrée par les syndicats dans un contexte d'inflation record.

Avec notre correspondante à Berlin, Nathalie Versieux

Près de 10% d'inflation sur un an et des négociations salariales au point mort, en Allemagne les syndicats sont sur les dents. Fait inhabituel dans le pays, deux centrales liées aux transports, Verdi et EVG, ont décidé d'unir leurs forces pour paralyser le pays aujourd'hui.

« Nous nous attendons à une large participation. Et nous n'avons pas encore entamé le plat de résistance », avertit le président de Verdi. Sombres perspectives donc pour les usagers.

Hors de question en effet pour les deux syndicats de se contenter des 5% de hausses de salaires et 1 000 à 1 500 euros de primes proposés par les communautés locales et les compagnies publiques de transports qui refusent de revoir leurs propositions à la hausse.

Les négociateurs des syndicats réclament eux 10 à 12% de hausses de salaires dans un climat tendu. Au point que la Fédération des aéroports allemands accusent les syndicalistes de recourir à « une stratégie d'escalade du conflit sur le modèle français », un épouvantail pour les Allemands pour qui les conflits sociaux dans l'Hexagone sont synonymes d'un chaos quasi permanent.

