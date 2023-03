Pologne: le parti au pouvoir demande aux écoles d'afficher le portrait de Jean-Paul II

L’ancien pape Jean-Paul II doit continuer d’être célébré, selon le gouvernement polonais. Accusé d’avoir dissimulé des cas de pédophilie au sein de l’Église de son pays natal par deux récentes enquêtes journalistiques, le souverain pontife continue d’être défendu corps et âme par le PIS, le parti au pouvoir. Il veut maintenant le faire au sein de l’École.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Varsovie, Martin Chabal

C’est dans les salles de classe que l’image du pape doit aussi être défendue. Si le PIS (Prawo i Sprawiedliwość, Droit et justice), le parti au pouvoir, avait déjà brandi des portraits de Jean-Paul II au sein du Parlement, il veut maintenant les accrocher dans les écoles du pays.

Le parti ne le demande pas directement aux établissements. On pourrait lui reprocher d’entraver la liberté d’expression et de pensée. Mais ce sont les responsables régionaux de l’éducation qui s’en chargent. Certains ont demandé aux directeurs d’écoles d’afficher des portraits du souverain pontife à côté du drapeau polonais.

Des décisions venues d'en haut

Ces administrateurs ne représentent pas directement le gouvernement, mais c’est le ministre de l’Éducation qui nomme ces responsables régionaux. Et si le ministère ne s’oppose pas à ces décisions, c’est comme s’il les soutenait. Les professeurs craignent d’être encore plus restreints dans leur liberté d’enseigner.

Un nouveau projet de loi pourrait donner encore plus de pouvoir à ces directeurs régionaux. Beaucoup d’enseignants craignent de devoir se plier à toutes les décisions venues d’en haut… et donc, du gouvernement. Le 2 avril, journée de commémoration de la mort de Jean-Paul II, beaucoup d’écoles s’attendent à devoir porter son soutien à l’ancien pape, et ce même malgré certaines réticences.

►À lire aussi : En Pologne, l'icône Jean-Paul II ébréchée par deux enquêtes journalistiques

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne