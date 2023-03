Reportage

Royaume-Uni: l'élection du chef du Parti nationaliste écossais ne passionne pas

Les candidats à la direction du SNP Ash Regan, Humza Yousaf et Kate Forbes, lors d'un débat à Inverness, le 17 mars 2023. AP - Paul Campbell

On connaîtra lundi 27 mars le nom du ou de la successeur.e de Nicola Sturgeon. La Première ministre écossaise, pro-indépendance, avait annoncé sa démission à la mi-février. Les deux favoris sont le ministre de la Santé, Humza Yousaf (plutôt vu comme progressiste), et celle des Finances, Kate Forbes, chrétienne pratiquante et conservatrice. Rencontre avec quelques Écossais pas toujours passionnés par la campagne.