UE: le commissaire Thierry Breton en Pologne pour parler d'«économie de guerre»

Le commissaire européen chargé du Marché intérieur, Thierry Breton, photographié à Bruxelles en février 2022 (photo d'illustration). AP - Virginia Mayo

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Fabriquer plus de munitions pour l'Ukraine. C'est la mission de l'UE pour continuer de soutenir Kiev face à l'invasion russe. Et pour la mener à bien, Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, veut aller « très vite ». Il a lancé, depuis le début du mois de mars, un tour des usines européennes d'armements et veut faire passer l'Europe en « économie de guerre ». Il est ce lundi 27 mars en Pologne pour une nouvelle visite.