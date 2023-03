Écosse: Humza Yousaf élu à la tête des indépendantistes, en passe d'être élu Premier ministre

Humza Yousaf a été élu lundi 27 mars à la tête du Parti national écossais (SNP). Âgé de 37 ans, l'actuel ministre de la Santé va succéder à Nicola Sturgeon à la tête du gouvernement, devenant égakement le premier musulman à la tête d'un important parti politique au Royaume-Uni. Il doit être élu mardi Premier ministre par le parlement local.

Avec notre envoyée spéciale à Édimbourg, Émeline Vin

Ce sera le premier Premier ministre de couleur et musulman. Humza Yousaf a été élu au second tour par les 70 000 adhérents du Scottish National Party. Actuel ministre de la Santé, ce petit-fils de réfugiés était considéré comme le candidat le plus proche de Nicola Sturgeon, le plus progressiste et le plus à gauche également. Au sujet de l'indépendance, qui reste l'objectif numéro un du SNP, il promet de considérer les prochaines législatives comme un référendum de facto.

« Le peuple écossais a besoin de l'indépendance maintenant plus que jamais, et nous serons la génération qui obtiendra l'indépendance de l'Écosse », a-t-il déclaré dans un discours prononcé juste après l'annonce de sa victoire et alors que le combat pour l'indépendance semble dans l'impasse.

Combat pour l'indépendance et contre la pauvreté

D'ici là, son élection devrait assurer le maintien de son parti au pouvoir en Écosse, les partenaires de coalition du SNP, les Verts, avaient indiqué qu'ils pourraient retirer leur soutien si Kate Forbes, la principale adversaire d'Humza Yousaf aux positions conservatrices, était élue. C'était pourtant cette jeune ministre des Finances qui avait la préférence de l'électorat écossais en général.

Le nouveau chef du parti a promis de s'atteler dès cette semaine à la lutte contre la pauvreté, et surtout de travailler à l'unité de ses troupes, après une campagne qui a divisé. Les députés valideront sa nomination comme chef de l'exécutif demain au Parlement d'Holyrood.

► À lire aussi : La Cour suprême du Royaume-Uni ne veut pas d'un nouveau référendum sur l'indépendance de l’Écosse

