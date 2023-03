Guerre en Ukraine: des soldats russes se disent abandonnés au front par leur hiérarchie

via REUTERS - HEAD OF DONETSK CIVIL-MILITARY A

Des militaires russes adressent un message vidéo à Vladimir Poutine dans lequel ils déclarent que leur hiérarchie, qu'ils n'ont « jamais vue », les a abandonnés dans des tranchées près de Vugledar dans le Donbass, une zone où se déroulent de lourds combats. La vidéo a été diffusée par des chaînes Telegram de blogueurs militaires pro-russes.

« Vous avez devant vous ce qu’il reste de l'escouade ''tempête'' de la cinquième brigade du premier corps de la huitième armée de Russie » : ainsi débute le message vidéo dans lequel apparaissent 19 hommes en treillis, certains portant un bonnet marqué de la lettre Z.

« Il s'agit du village de Vodyané, près de Donetsk. C'est l'endroit où nous progressons avec succès, selon nos médias. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Les pertes sont considérables », affirme un militaire russe dans la vidéo.

Les hommes disent avoir dû tenir leurs positions sous les tirs d'artillerie et de mortier incessants pendant deux semaines, sans possibilité de reculer, sous peine d’être exécutés par les forces russes. Aujourd’hui, ils se disent abandonnés : « On est sans papiers, sans livrets militaires… On a été jetés comme des SDF dans des tranchés remplies de cadavres. On n’a plus rien. »

Si ce sont souvent des mobilisés qui interpellent le président russe, cette fois, selon des experts géorgiens, il s’agit d’officiers et de militaires expérimentés, dont certains ont combattu durant la guerre de Tchétchénie. Début mars, le site Sibir.Realii rapportait que la plupart des mobilisés d’un régiment d'Irkoutsk, qui s'étaient plaints à plusieurs reprises de menaces de la part de leurs commandants, ont été tués dans la bataille d'Avdyivka.

