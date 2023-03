Royaume-Uni: Charles III chaudement accueilli à son arrivée en Allemagne

Le roi Charles III est arrivé à Berlin pour sa première visite à l'étranger dans ses nouvelles fonctions de monarque. Accompagné de son épouse Camilla, il a été accueilli dans la capitale allemande par le président Frank-Walter Steinmeier, lors d'une cérémonie particulièrement solennelle devant la porte de Brandebourg, en plein cœur de la capitale.

Avec notre correspondante à Berlin, Delphine Nerbollier

C'est la première fois qu'un chef d'État reçoit les honneurs militaires devant la porte de Brandebourg. Et c'est Charles III qui est le premier à recevoir cet honneur.

Pour l'occasion, 1 500 personnes ont été autorisées à assister à cette courte cérémonie. Les autres ont eu moins de chance ; plusieurs centaines de curieux se sont agglutinés le long de l'avenue menant à la porte de Brandebourg pour tenter d'apercevoir le couple royal, dans leur voiture.

Pari gagné par Daniel, qui pour l'occasion s'était enveloppé dans un drapeau de l'Union Jack. « Il est passé devant moi, il y a deux minutes ! Mais bon, il a regardé dans l'autre direction. C'était quand même intéressant, c'est le roi. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit une telle personnalité, alors je suis venu voir et dire bonjour », confie-t-il.

Ce couple d'Anglais a lui aussi aperçu le couple royal, de loin. Il n'en revenait pas. « Nous sommes en vacances, explique le mari. Nous ne savions même pas qu'ils allaient venir. Et ils sont là, à nous faire un signe de la main. C'est bien, on a une vidéo d'eux. On habite en Angleterre et on les voit ici, c'est fou ! »

Cette cérémonie militaire encadrée par plus de 900 policiers marque le début de trois jours de visites officielles, dans un pays que Charles III connaît bien. S'il est venu une trentaine de fois en Allemagne, c'est sa première visite en tant que monarque.

