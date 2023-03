Espagne: face à la sécheresse, Barcelone table sur le recyclage des eaux usées

La métropole de Barcelone est en alerte sécheresse depuis plusieurs semaines. Et pour contrer les prévisions alarmantes, elle mise sur le recyclage des eaux usées.

Avec notre correspondante à Barcelone, Élise Gazengel

Barcelone mise sur le recyclage des eaux usées pour faire face à un futur climatique de plus en plus sec. Cette semaine, la capitale catalane et les 35 autres municipalités qui composent sa métropole ont annoncé un accord pour doubler la production d'eau recyclée.

Samuel Reyes, directeur de l'Agence catalane de l'eau (ACA), explique : « On va investir plus de 120 millions d'euros dans les cinq prochaines années dans l'objectif de doubler la production d'eaux recyclées. En 2022, on était entre 55 et 60 hectomètres cube, et on veut passer à 110 hm3. »

« Elles ont donc déjà un rôle très important »

Une solution qui suit une logique déjà mise en place depuis plusieurs années ici, considère Eloi Badia, en charge de l'urgence climatique à la mairie de Barcelone : « On croit que ce sera de plus en plus nécessaire dans notre quotidien. D'ailleurs, actuellement, les eaux recyclées représentent 56 hectomètres cube, soit 20% de la consommation d'eau dans la métropole. Elles ont donc déjà un rôle très important. »

Des eaux utilisées jusqu'alors surtout pour l'irrigation et l'arrosage public, qui seront désormais réinjectées dans les fleuves à l'agonie et qui tendent, motivé par l'urgence climatique, à devenir potables.

