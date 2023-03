À la Une: «L’Union européenne ne doit pas oublier les Balkans»

Revue de presse des balkans

Une revue de presse en collaboration avec le Courrier des Balkans.

L’Union européenne doit fixer une échéance pour l’intégration des pays des Balkans occidentaux, sous peine de voir les citoyens de la région prendre massivement la route de l’exode, alerte le président de Macédoine du Nord Stevo Pendarovski, de passage à Paris. L’UE est certes plus présente dans les Balkans depuis le début de la guerre en Ukraine. « J’espère cependant que la même attention sera portée à la région quand la guerre s’achèvera. Car l’attractivité du modèle européen est en baisse parmi les citoyens des Balkans. »

En Moldavie, « la société attend », mais les juges bloquent la réforme de la justice. Ralenti par les multiples crises dues à la guerre en Ukraine, le gouvernement pro-européen de Chișinău court après le temps, avant l'élection présidentielle de 2024 où Maia Sandu remettra son mandat en jeu, pour faire avancer cette très complexe réforme, essentielle à la fragile démocratie moldave. L'ouverture des négociations d’adhésion à l’UE en octobre en dépend. Mais à l’intérieur du système, les blocages de l’ancien régime oligarchique persistent.

Offensive contre la société civile dans l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine

C'est un déchaînement d’agressions homophobes et de crimes de haine à Banja Luka, et le gouvernement de Republika Srpska souffle sur les braises. La police n’intervient pas et Milorad Dodik dégaine une loi bannissant les membres de la communauté LGBTQI+ des écoles. Un acte qui s’inscrit dans une dérive autoritaire plus large : une semaine plus tôt, un autre projet de loi copié sur le modèle russe vise à encadrer l’activité des ONG « agents de l’étranger ».

En Bosnie-Herzégovine, les ambassadeurs sont nommés par les trois présidents, selon les intérêts des partis ethno-nationalistes au pouvoir. Ils ne représentent pas le pays, mais leur groupe ethnique. Le ministère des Affaires étrangères ne s’est pas réformé depuis la mise en place des accords de Dayton en 1995. Pas étonnant, dans ces conditions, que la diplomatie bosnienne manque de direction.

Le Kosovo et la Serbie vers la normalisation de leurs relations

L’accord sur la « normalisation des relations » entre le Kosovo et la Serbie marque-t-il un tournant ? Quel est son statut juridique ? Pourquoi la Serbie ne l’a-t-elle pas signé ? Qui, de Belgrade ou Pristina, a le plus gagné dans l’affaire ? Pour Enver Hasani et Srđan Majstorović, l'accord est « clair, net et précis » et engage les deux parties. Entretien croisé.

La Chine continue à rafler des contrats publics dans les Balkans. Le 29 mars, le Monténégro a signé un contrat de 53 millions d'euros avec Shandong International Economic & Technical Cooperation Group pour la construction d’une autoroute de 16 km entre Budva et Tivat. Cette entreprise chinoise est liée à plusieurs projets controversés dans les Balkans. Selon le think tank américain Center for Global Development, le Monténégro est l’un des huit pays les plus menacés en raison de sa dette envers la Chine.

En Macédoine du Nord, l'industrie du cannabis médicinal attire le crime organisé. Depuis sa légalisation en 2015, plusieurs cas font état du laxisme des autorités dans l’octroi et le contrôle des licences, ce qui a permis à des groupes criminels de s’insérer dans ce secteur lucratif promu par l’ancien gouvernement de Zoran Zaev.

Le Courrier des Balkans

