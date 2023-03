Espagne: des centaines d'incendies simultanés ravagent les forêts dans les Asturies

Dans les Asturies, une région du nord de l’Espagne, des feux brûlent de façon sans précédent. Il s’agit - en effet - de quelque 120 incendies déclenchés de manière simultanée d’est en ouest de la région connue pour ses vertes vallées et ses forêts de feuillus. « Tout le poids de la loi tombera sur les criminels », a déclaré le ministre régional de la Cohésion sociale et du Monde rural, Alejandro Calvo. L’Espagne se remet tout juste d’un feu gigantesque qui a brûlé près de 4 700 hectares dans la région valencienne.

Avec notre correspondant en Espagne, François Musseau

Terrorisme environnemental sur fond de changement climatique : c’est l’expression que l’on entend le plus sur les radios du pays, après le déclenchement de 121 feux simultanés dans les Asturies depuis Cangas de Onis, à l’est, jusqu’à Luarca, plus à l’ouest.

É vacuations

Au total, 400 personnes ont été évacuées, huit collèges ont été fermés, la principale autoroute de la région a été coupée. Mais ce qui préoccupe le plus est de connaître l’identité des personnes qui ont provoqué ces très nombreux incendies au même moment.

Déclenchés au pire moment

Car les autorités régionales sont persuadées que ces feux sont d’origine criminelle, et qu’ils ont été déclenchés au pire moment possible, alors que les Asturies sont balayées ces jours-ci par des vents violents et secs venus du sud, chose inhabituelle en cette saison et liée, a dit le gouvernement régional, au changement climatique. Selon l’agence de presse nationale EFE, ces incendies criminels pourraient avoir une relation avec une récente loi régionale permettant aux éleveurs de récupérer pour leurs troupeaux 15 000 hectares de terrain brûlé.

