L'Italie suspend le robot ChatGPT pour non-respect des données personnelles

L'Autorité italienne de protection des données personnelles reproche notamment au robot conversationnel ChatGPT « l'absence d'une base juridique justifiant le recueil et la conservation en masse des données personnelles ».

C'est une première en Europe. L'Italie est devenue le premier pays dans le monde occidental à bloquer le robot conversationnel ChatGPT pour des craintes liées à l'utilisation des données, ce vendredi 31 mars. Dans un communiqué, l'Autorité italienne de protection des données personnelles a indiqué que sa décision avait un « effet immédiat » et aura pour conséquence « la limitation provisoire du traitement des données des utilisateurs italiens vis-à-vis d'OpenAI », l'entreprise à l'origine de l'application.

L'institution italienne lui reproche « l'absence d'une note d'information aux utilisateurs, dont les données sont récoltées par OpenAI, mais surtout l'absence d'une base juridique justifiant le recueil et la conservation en masse des données personnelles, dans le but d'"entraîner" les algorithmes faisant fonctionner la plateforme ». Elle souligne également que ChatGPT « a subi le 20 mars une perte de données concernant les conversations des utilisateurs et les informations relatives au paiement des abonnés au service payant ». OpenAI avait brièvement interrompu le service après les premiers signalements et reconnu un bug dans un outil tiers qui avait affecté 1,2% de ses abonnés et un nombre indéfini d'utilisateurs gratuits.

Apparu en novembre 2022, ChatGPT a rapidement gagné en popularité grâce à sa capacité à répondre clairement à des questions difficiles, à imiter l'écriture humaine ou à produire du code informatique. Financé par le géant informatique Microsoft, il est parfois présenté comme un potentiel concurrent au moteur de recherche Google.

Menace de sanctions

L'instance italienne n'en est pas à son coup d'essai, puisque qu'elle avait déjà bloqué pour des raisons similaires, début février, l'application Replika qui propose de bavarder avec un ami virtuel. Certains utilisateurs s'étaient plaint de recevoir des messages et images trop osés, proches du harcèlement sexuel.

L'Autorité italienne de protection des données personnelles a demandé à OpenAI de « communiquer d'ici 20 jours les mesures entreprises » pour remédier à cette situation, « sous peine d'une sanction allant jusqu'à 20 millions d'euros ou jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial annuel », le maximum prévu par le Règlement européen sur les données personnelles (RGPD), qui a déjà entraîné des milliards de dollars d'amendes pour les géants de la tech.

Le milliardaire Elon Musk, propriétaire de Twitter et l'un des fondateurs d'OpenAI, ainsi que des centaines d'experts mondiaux ont réclamé une pause de six mois, ce mercredi 29 mars, dans la recherche sur les IA plus puissantes que GPT-4, la dernière mouture du logiciel sur lequel repose ChatGPT lancée mi-mars, en évoquant « des risques majeurs pour l'humanité ».

Cette suspension de ChatGPT démontre en outre que l'intelligence artificielle nourrit des craintes qui dépassent la seule exploitation des données personnelles. L'Union européenne prépare déjà un projet de régulation qui pourrait être finalisé d'ici début 2024, pour une application dans les prochaines années.

