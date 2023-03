La Pologne veut aider ses agriculteurs affaiblis par le déferlement des céréales ukrainiennes

Avec la guerre, l’Ukraine, qui est l’un des plus gros exportateurs mondiaux de céréales, ne peut plus emprunter ses routes commerciales habituelles et s'est redirigée vers la Pologne (image d'illustration). AFP - OLEKSANDR GIMANOV

Depuis le début de la guerre, l’Ukraine, qui est l’un des plus gros exportateurs mondiaux de céréales, ne peut plus emprunter ses routes commerciales habituelles. Elle s’est alors redirigée vers la Pologne. Mais avec l’arrivée massive de ces denrées sur le marché polonais, les prix ont baissé et les agriculteurs polonais sont en colère.