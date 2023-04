L'Ukraine commande la production de 100 blindés à la Pologne

© Wikimedia Commons CC BY 3.0 Hiuppo

Si elle a obtenu les chars Leopard 2 qu’elle réclamait ainsi que certains avions de combat, Kiev a cette fois passé commande auprès de la Pologne. Varsovie va produire et livrer 100 véhicules de transport blindés KTO Rosomak à l’Ukraine. De quoi satisfaire le gouvernement polonais.

Avec notre correspondant à Varsovie, Martin Chabal

C'est un contrat qui tombe à pic. Varsovie a décroché cette commande alors que le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki annonçait la semaine dernière vouloir augmenter la production d’armes polonaises. Les 100 véhicules seront construits dans une grande usine du sud du pays. En temps normal, il lui faut une année pour produire 100 KTO Rosomak, ce véhicule blindé multirôle à huit roues motrices, fabriqué sous licence du Patria AMV finlandais. Pour doubler cette vitesse de production, elle envisage de passer à un système de travail en deux équipes.

Ce contrat ne sera pas payé directement par l'Ukraine, mais en partie par les fonds européens alloués à la Pologne pour l’aider à participer à l’aide militaire ukrainienne et grâce à de l’argent américain, fourni à l’Ukraine pour se défendre. En revanche, on ne sait pas quand est-ce que la Pologne compte fournir ces armes.

Cette nouvelle commande renforce en tout cas la position de Varsovie au sein de l’Otan qui continue de s’affirmer comme un acteur militaire majeur de l’Alliance. Elle fournit des armes, elle dépense sans compter pour son armée, elle resserre ses liens avec les États-Unis, et maintenant produits des armes pour son allié ukrainien. Et Mateusz Morawiecki, le Premier ministre, ne compte pas s’arrêter là. Des négociations seraient toujours en cours avec l’Arabie saoudite et la Slovénie, eux aussi, intéressés par ces véhicules de transports polonais.

