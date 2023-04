Divisés, les Bulgares votent pour la cinquième fois en un an pour élire leur Parlement

Les Bulgares se rendent aux urnes, ce dimanche 2 avril, pour de nouvelles législatives anticipées. Entre crise et corruption, les sondeurs craignent une forte abstention et un Parlement tout aussi fragmenté que les fois précédentes.

Avec notre correspondant à Sofia, Damian Vodénitcharov

Des enquêtes, des arrestations, des raids musclés sont de rigueur avant le scrutin. En Bulgarie, l'achat de vote est très répandu. Cette année, comme tous les secteurs de l'économie, il est aussi touché par l'inflation. Les prix d'une voix ont triplé, a indiqué le ministre de l'Intérieur Ivan Demerdjiev. « Les éléments d'enquête indiquent que les prix atteignent désormais 75 euros et que les paiements sont effectués en plusieurs étapes. Une partie de la somme est versée avant, et une autre après le vote », précise-t-il.

Les Bulgares, eux, n'ont plus confiance dans la classe politique. Au point de ne plus vouloir se rendre aux urnes, comme Maria. « J'hésite à voter, confie-t-elle. Je ne me reconnais plus dans ces politiciens, et je ne suis pas la seule. J'ai encore le temps de changer d'avis... Il était un temps où j'étais militante, je votais toujours, je participais aux meetings, mais plus maintenant. »

Alors que les sociologues prévoient un taux de participation de moins de 40%, même les Bulgares décidés à voter se disent las de l'intransigeance des politiciens. « Il y a trop de personnalités politiques sur le devant de la scène qui ne sont pas prêtes au compromis, estime Ivan. Il n'y a pas de travail d'équipe. Bien sûr, il y a la corruption, mais il manque la volonté de se mettre d'accord. »

Impossible coalition

Depuis deux ans et la chute de l'ex-Premier ministre conservateur Boïko Borissov après une décennie au pouvoir, les élus n'arrivent pas à mettre leurs différends de côté pour former une coalition stable. Un marasme accentué par le conflit en Ukraine dans une société historiquement et culturellement proche de Moscou, qui se déchire sur l'aide à apporter à Kiev.

Deux grandes forces s'affrontent ce dimanche : d'un côté, le parti conservateur Gerb de Boïko Borissov, de l'autre les réformateurs pro-occidentaux de Kiril Petkov, entrepreneur de 42 ans qui a brièvement gouverné en 2022. Et les sondages les donnent au coude à coude. Le Parlement risque donc d'être tout aussi fragmenté et ingouvernable à l'issue du vote d'aujourd'hui. Et de devoir composer avec un nouveau gouvernement intérimaire nommé par le président Rumen Radev, farouchement opposé à tout soutien à l'Ukraine.

