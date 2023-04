Monténégro: le jeune économiste Jakov Milatovic remporte la présidentielle

Jakov Milatovic sera le nouveau président du Monténégro. Cet économiste libéral a battu le vétéran de la politique balkanique, l’inamovible Milo Dukanovic, au pouvoir depuis 32 ans.

D'après les projections de l'ONG CeMI portant sur la quasi-totalité des bureaux de vote, Jakov Milatovic, 36 ans, a obtenu au second tour de la présidentielle environ 60% des voix, contre 40% à son rival qui a passé trois décennies au sommet du pouvoir. « Je félicite le nouveau président Jakov Milatovic », a déclaré à la presse Ana Nenezic, la directrice de cette ONG.

Dans les rues de Podgorica, capitale du petit État des Balkans, et d'autres villes, les partisans du candidat du mouvement « L'Europe maintenant » célébraient sa victoire en faisant exploser des feux d'artifices et en klaxonnant.

Un supporter de Jakov Milatovic avec un ancien drapeau du Monténégro. © MARKO DJURICA / REUTERS

Législatives en juin prochain

L'issue du vote pèsera lourd sur l'équilibre des pouvoirs dans le pays riverain de l'Adriatique où des législatives anticipées sont convoquées pour le 11 juin. Il sera désormais plus difficile pour le Parti démocratique des socialistes (DPS) de Milo Djukanovic, qui avait déjà subi une défaite historique lors des dernières législatives de 2020, de remonter la pente. Le nouveau chef de l’État ne devrait pas avoir de mal à trouver une majorité en juin. Il devrait confirmer les grandes orientations stratégiques du pays, membre de l’Otan depuis 2017 et candidat à l’intégration européenne.

Alors que des scènes de liesse se généralisaient dans tout le pays ce dimanche soir, le Monténégro a fait mentir ceux qui jouaient les Cassandre et redoutaient une guerre civile. Au contraire, c’est une alternance démocratique et parfaitement pacifique, entamée lors des législatives d’août 2020, qui s’achève, analyse notre correspondant à Podgorica, Jean-Arnault Dérens. Loin des déchirements identitaires et nationaux, les électeurs attendent désormais une amélioration de la situation économique.

