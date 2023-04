Trois Britanniques détenus en Afghanistan par les talibans

En Afghanistan, trois Britanniques ont été arrêtés en janvier et sont détenus par les islamistes talibans, a annoncé samedi soir une ONG.

Avec notre correspondante à Londres, Sidonie Gaucher

Les trois ressortissants britanniques qui ont été arrêtés par la police des talibans sont à présent en détention, comme l’a annoncé, samedi 1er avril, The Presidium Network.

L’ONG britannique, qui « travaille étroitement » avec le consulat et deux des familles, pense « qu'ils sont en bonne santé et qu'ils sont bien traités ». Mais sur Twitter, l’ONG exhorte les talibans à libérer les trois hommes puisque cette arrestation serait un « malentendu ».

« un touriste du danger »

« Nous nous efforçons d'établir un contact consulaire avec des ressortissants britanniques détenus en Afghanistan et nous soutenons les familles », a indiqué de son côté le ministère britannique des Affaires étrangères dans un communiqué.

Selon des médias, il s’agirait de Kevin Cornwell, 53 ans, médecin pour une organisation caritative, d'un directeur d'hôtel pour travailleurs humanitaires dont le nom n'a pas été révélé et du Youtubeur Miles Routledge, qui se décrit comme « un touriste du danger ».

Cinq libérations en 2022

L'année dernière, les talibans avaient libéré le journaliste Peter Jouvenal et quatre autres ressortissants britanniques détenus depuis six mois. À l'époque, le porte-parole du gouvernement afghan avait accusé les Britanniques de « mener des activités contraires aux lois du pays et aux traditions du peuple afghan ».

