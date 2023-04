Un novice face à un vétéran pour la présidentielle au Monténégro

Le jeune économiste libéral Jakov Milatovic va-t-il faire tomber l’inaltérable Milo Djukanovic, au pouvoir depuis trois décennies dans ce minuscule pays des Balkans ? Le second tour de l’élection présidentielle, ce dimanche 2 avril, s'annonce tendu.

Cette élection sera-t-elle celle de trop pour Milo Djukanovic, 61 ans, le vétéran de la politique dans les Balkans, qui règne depuis 32 ans sur le Monténégro avec le Parti démocratique des socialistes (DPS), alternant les fonctions de Premier ministre et de président de la République ?

Cette fois-ci, il n’aborde pas le scrutin en favori, analyse notre envoyé spécial à Podgorica, Jean-Arnault Dérens : lors du premier tour, le 19 mars, il n’a obtenu que 35% des suffrages et n’a presque pas de réserves de voix, tandis que tous les autres candidats se sont reportés sur son rival, Jakov Milatovic, un économiste libéral de 36 ans, présenté par le mouvement L’Europe, maintenant. Celui-ci s’est fait connaître il y a deux ans quand, ministre de l’Économie, cet ancien de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), a lancé un ambitieux programme d’augmentation des salaires et des pensions de retraite.

Blocage

Milo Djukanovic est arrivé aux commandes à l'âge de 29 ans, soutenu par l'homme fort de Belgrade Slobodan Milosevic. Mais à mesure que la Serbie devenait un paria sur la scène internationale, il a su prendre ses distances. Il s'est rapproché de l'Occident, a rompu avec Belgrade et a obtenu l'indépendance du Monténégro lors d'un référendum en 2006. Sous l'égide de Milo Djukanovic et de son parti, le Monténégro a rejoint l'Otan, est devenu candidat à l'Union européenne et est sorti de la sphère d'influence russe. Ses contempteurs l'accusent néanmoins de corruption généralisée et de liens avec le crime organisé, ce que l'intéressé dément avec force.

Milo Djukanovic essaie de dramatiser l’enjeu en présentant son adversaire comme inféodé à l’Église orthodoxe serbe, voire à la Russie de Poutine, mais ces accusations ne prennent guère, d’autant que Jakov Milatovic a toujours affirmé son engagement européen et pro-occidental.

Le Monténégro pourrait donc bien tourner pour de bon une page de son histoire ce dimanche. Et même si le président n'a essentiellement qu'un rôle de représentation au Monténégo, le scrutin pourrait être déterminant pour l'équilibre des pouvoirs à l'approche de législatives anticipées convoquées pour le 11 juin. Cela fait des mois que le pays est bloqué après le renversement en août 2022 du gouvernement, qui gère toutefois depuis les affaires courantes.

(Et avec AFP)

