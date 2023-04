Élections en Finlande: Petteri Orpo, le choix de l'austérité

via REUTERS - LEHTIKUVA

Après sa victoire aux législatives de dimanche, le chef du parti de centre droit devrait devenir le nouveau Premier ministre de Finlande. Peterri Orpo s’est fixé un objectif : réduire la dette du pays, en coupant dans les dépenses publiques.

Large lunette, cheveux court et style lisse... Peterri Orpo est beaucoup moins connu à l’international et beaucoup moins flamboyant que Sanna Marin, mais son discours très axé sur l’économie lui a permis de l’emporter face à la Première ministre sortante. Le chef du parti de centre-droit de la Coalition nationale a fait du sérieux budgétaire sa priorité.

À 73% du PIB, la dette finlandaise est moins élevée que celle de nombreux pays européens, et la Finlande se classe parmi les « frugaux » de l'Union. Déjà trop pour ce fils de politicien. Mais il y a urgence, a martelé cet ancien ministre durant la campagne, à la réduire, et pour cela à couper dans les dépenses publiques. « Nous allons réparer l’économie, a-t-il déclaré après son discours de victoire, relancer la croissance et créer de nouveaux emplois. »

S'allier avec la droite nationaliste pour former une majorité

Ce programme d’austérité budgétaire prévoit des coupes de plusieurs milliards d’euros dans les services publics et converge avec celui du Parti des Finlandais, le parti de la droite nationaliste qui est l’autre grand gagnant de ces élections. Cela tombe bien car c’est avec ce parti que Peterri Orpo devrait négocier la formation d’une majorité et d’un gouvernement. Qualifié de raciste par les sociaux-démocrates, le Parti des Finlandais est considéré au contraire par le centre-droit comme un partenaire de coalition tout à fait respectable.

Malgré leurs divergences sur l'UE et le climat notamment, son parti et la formation nationalistes « ont beaucoup de choses en commun », avait-il assuré durant la campagne. « À mon sens, la Finlande ne peut pas survivre sans plus d'immigration de travail », avait-il aussi dit à l'AFP. « Je veux que la Finlande reste un pays ouvert, international, c'est de ça que nous vivons, des exportations. »

