Italie: un projet de loi veut interdire l'utilisation de mots étrangers

Le vice-président de la Chambre des députés, Fabio Rampelli, membre du parti Fratelli d’Italia, a présenté un projet de loi sur l’interdiction d’utiliser des mots ou sigles en langue étrangère « dans une optique de sauvegarde de la langue italienne et de défense identitaire ». Cette proposition de loi suscite la polémique.

Anne Le Nir

Le projet du député Fabio Rampelli cible avant tout administrations, institutions et entreprises publiques ou privées qui ne devront plus utiliser de mots en anglais afin de préserver la langue de Dante. Son projet de loi indique aussi qu’au sein des établissements d’enseignement public, tous les cours devront être dispensés en italien, sauf ceux dédiés à l’apprentissage des langues étrangères. En outre, la traduction simultanée en italien sera obligatoire pour les conférences et manifestations internationales, ouvertes au public. La violation du règlement sera passible d’une amende de 5 000 à 100 000 euros.

Des amendes exorbitantes pour l'opposition

Pour l’opposition de centre gauche, ces sommes exorbitantes rendent le projet de loi « encore plus grotesque ». Pour sa part, l’Accademia Della Crusca, la plus ancienne académie linguistique du monde, juge les sanctions inutiles et assure qu’il suffirait d’« un peu de bon sens pour éviter des stupidités comme la Green Economy ». Un terme systématiquement utilisé par le gouvernement Meloni, le premier à avoir institué un ministère du « Made in Italy ».

