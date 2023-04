Présidentielle au Monténégro: Milo Djukanovic, la fin d'un règne

La victoire de Jakov Milatovic à l’élection présidentielle achève l’alternance démocratique engagée en 2020 au Monténégro, mettant sur la touche le vétéran de la politique balkanique.

De notre correspondant régional,

C’est un désaveu sans appel : avec 40% à peine des voix, Milo Djukanovic a été sèchement battu ce dimanche au second tour de l’élection présidentielle. Au pouvoir depuis 1991, il a alterné durant 32 ans, sans presque jamais discontinuer, les fonctions de Premier ministre et de président de la République… Né en 1961, « père » de l’indépendance du Monténégro restaurée en 2006, Milo Djukanovic est le dernier survivant de la génération des dirigeants au pouvoir lors de l’éclatement de la Yougoslavie.

Celui que l’on a longtemps surnommé le « Gospodar », le « Seigneur », a perdu la main depuis les élections législatives du 30 août 2020, quand une coalition hétéroclite de formations pro-serbes et de mouvements citoyens a envoyé son Parti démocratique des socialistes (DPS) dans l’opposition, engageant le Monténégro dans la première alternance démocratique de son histoire. « Les trois années que nous venons de vivre ont été difficiles. Les partis de la nouvelle majorité n’ont cessé de se déchirer, mais le changement a pourtant bien eu lieu, et le pays n’a pas sombré dans la guerre comme certains le prévoyaient », explique Milka Tadic, la directrice du Centre pour le journalisme d’investigation de Podgorica.

Au cours de sa longue carrière, Milo Djukanovic a assumé tous les positionnements politiques. Arrivé au pouvoir sous la protection du dirigeant serbe Slobodan Milosevic, il rompt avec son mentor dès 1996 et rapproche son pays de l’Occident, tout en l’engageant dans la voie de l’indépendance, restaurée en 2006. Sous sa direction, le Monténégro a adhéré à l’Otan en 1997 et il est candidat à l’intégration européenne depuis 2010, mais les négociations patinent depuis des années sur les questions fondamentales de l’État de droit.

« Un État privatisé au service d'un clan »

Milo Djukanovic a en effet mis en place son petit pays de 600 000 habitants en coupe réglée. Son frère Aleksandar, propriétaire de la première banque privée du Monténégro, avait la haute main sur les privatisations, tandis que leur sœur, l’avocate Ana Kolarevic, contrôlait l’appareil judiciaire. Les réseaux clientélistes du DPS dominaient tous les segments de la vie sociale, et le régime monténégrin a longtemps entretenu des relations étroites avec le crime organisé : trafic de cigarettes dans les années 1990, trafic de drogues par la suite. « C’est un État privatisé au service d’un clan, voire d’une famille, qu’il fallait mettre à bas », explique l’analyste Dejan Mijovic. Ce système a commencé à vaciller depuis les élections de 2020, avec l’arrestation et la mise en examen de nombreux cadres de la justice et de la police.

Jusqu’au bout, Milo Djukanovic a tenté de jouer la carte identitaire, mais les manifestations, parfois violentes, des « patriotes » monténégrins n’ont jamais réuni qu’un cercle étroit de convaincus. En vue de ce second tour difficile, il avait essayé de mobiliser la diaspora et les minorités du pays – Albanais ou Bosniaques – face à la « menace serbe ». Des avions charters avaient été affrétés pour ramener au pays, tous frais payés, les électeurs de l’étranger, auquel de fortes sommes étaient même promises contre une promesse de vote en faveur de Milo Djukanovic, jusqu’à 500 euros selon certains témoignages. À Pljevlja, dans le nord du pays, à la veille du premier tour, des agents du DPS visitaient déjà les familles de la minorité bosniaque, offrant 50 euros par voix.

Depuis 2020, les partisans de Milo Djukanovic cherchent à présenter la nouvelle majorité comme « pro-serbe, pro-russe et inféodée à l’Église orthodoxe ». En réalité, le pays n’a remis en cause aucun de ses engagements internationaux, adoptant les sanctions contre la Russie, et le mouvement L’Europe maintenant (Evropa Sad) du nouveau président de la République se positionne clairement comme pro-européen… Si le triomphe de Jakov Milatovic se confirme lors des législatives du mois de juin, le pays devrait même sortir de sa situation politique chaotique et pourrait dès lors avancer à pas de géant dans la voie de l’intégration européenne.

