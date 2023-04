Au Royaume-Uni, «The Guardian» s'excuse pour son passé lié à l'esclavage

The Guardian, principal quotidien de gauche britannique, présente des excuses. Le journal, fondé à Manchester en 1821, a reconnu ses liens avec le commerce d’esclaves aux États-Unis. Émeline Vin, correspondante de RFI au Royaume-Uni, décrypte le sujet.

Comment The Guardian, pourtant reconnu pour ses positions de gauche, progressistes, peut-il avoir eu des liens avec l’esclavage ?

Il faut remonter à la création du Guardian. On est au tout début du XIXe siècle. Le quotidien est lancé par John Edward Taylor, un journaliste, mais qui est aussi marchand de coton. Dans le cadre de cette activité, il possède de nombreux partenariats avec des plantations aux États-Unis. Or, ce sont des esclaves qui « travaillent » dans ces plantations.

En plus de John Edward Taylor, au moins neuf des onze investisseurs originels possédaient eux aussi des partenariats et tiraient au moins une partie de leur capital du commerce du coton, du sucre, du textile, des industries intrinsèquement liées à l’esclavage. The Guardian s’est donc construit sur de l’argent sale.

Ces excuses sont une facette d’une enquête bien plus large…

Oui, The Guardian s’est lancé dans un long travail de recherches en 2020, dans le sillage de la mort de George Floyd aux États-Unis et la résurgence du mouvement Black Lives Matter. Souvenez-vous, des manifestations ont alors lieu partout dans le monde contre le racisme et les violences policières. Ici, au Royaume-Uni, les militants déboulonnent les statues de figures historiques, souvent liées à la colonisation et à la traite d’esclaves.

The Guardian, qui est l’un des journaux les plus présents sur ces sujets, décide de balayer lui-même devant sa porte. Le propriétaire, la société Scott Trust, lance alors ce programme de recherches, avec des universitaires. Le quotidien en a tiré une série volumineuse : Cotton Capital, « la capitale du coton ». Sortie sous forme d’un hors-série ce week-end du 1-2 avril, cette enquête montre tout ce que Manchester, la ville d’origine du Guardian, doit à l’esclavage. La ville et ses notables tirent une partie de leur richesse d’industries qui dépendent de l’exploitation d’êtres humains aux États-Unis – à l’époque, l’esclavage est aboli au Royaume-Uni.

Dans « Cotton Capital », The Guardian parle même d’amnésie délibérée de la part de Manchester...

D’un véritable « whitewashing » de la part de la ville du nord de l’Angleterre, prompte à mettre en avant son histoire commerciale et industrielle, son rôle joué dans la modernisation britannique… Mais elle n’évoque presque jamais son rôle dans la traite des Noirs, alors que d’autres villes et institutions au Royaume-Uni ont entamé un travail de réflexion et de reconnaissance – Glasgow, la Banque d’Angleterre, l’Université de Cambridge ont lancé des enquêtes ; et la ville de Bristol, par exemple, a réorganisé son musée municipal pour tenir compte des liens avec l’esclavage.

Toujours dans cette optique de recalibration de l’histoire, le Scott Trust, qui possède The Guardian, a annoncé la mise en œuvre d’un fonds de réparations, un programme sur dix ans d’au moins 12 millions d’euros, dont les contours restent à définir. Le Scott Trust renforce aussi son financement de bourses d’études pour améliorer la connaissance sur l’héritage de l’esclavage, dédiées à des chercheurs noirs. D’ailleurs, The Guardian promet de créer jusqu’à douze postes pour encore améliorer son traitement des communautés afro-caribéennes et descendantes d’esclaves et poursuivre ce travail de « visibilisation ».

