Finlande: quel avenir pour la jeune Sanna Marin battue aux législatives?

La Première ministre finlandaise Sanna Marin, à Helsinki après sa défaite aux législatives, le 2 avril 2023. AP - Sergei Grits

En Finlande, ce jeudi 6 avril, la Première ministre doit présenter la démission de son gouvernement, après sa défaite aux législatives. Le Parti social-démocrate (SDP) a été devancé par le centre droit et les nationalistes. La dirigeante de 37 ans, personnalité très populaire dans son pays et à l'étranger, affirme qu'elle va quitter la tête de sa formation et semble viser une vie moins exposée.