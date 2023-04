La ministre britannique de l'Intérieur veut loger des réfugiés sur des barges

C'est une annonce déjà très critiquée : Suella Braverman, la ministre de l'Intérieur britannique, veut dissuader les réfugiés d'atteindre les côtes anglaises. Celle qui veut envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda a déclaré qu'un bateau, amarré dans le sud-ouest de l'Angleterre, avait été aménagé pour loger les migrants arrivés illégalement sur le territoire.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Un navire, ou plutôt une barge, de 91 mètres de long. Ce type de bateau à fond plat sert initialement à transporter des marchandises. Mais pas Bibby Stockholm, c'est son nom. Il séjournait auparavant dans un port aux Pays-Bas, et logeait des demandeurs d'asile. Ces conditions d'hébergement jugées oppressives par ses opposants ont pris fin en 2005.

Depuis, le bateau a été rénové, insiste la ministre de l'Intérieur britannique. Un peu plus de 500 personnes, des hommes adultes uniquement, seront logés dans les 222 chambres. Suella Braverman compte étendre ce procédé dans d'autres ports anglais.

Des logements sûrs, fonctionnels et plus que convenables, assure-t-elle, qui coûtent nettement moins cher que les hôtels accueillant plus de 50 000 réfugiés actuellement. Un choix cruel, selon les associations d'aide aux migrants, qui envisagent une action en justice avec l'aide d'un député conservateur de la région.

►À lire aussi Royaume-Uni : le projet de loi contre l'immigration illégale fait l’unanimité contre lui

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne