Royaume-Uni: les personnels chargés des passeports sont en grève à leur tour

Au Royaume-Uni, les appels à la grève n'en finissent plus. Après le personnel de santé, les enseignants, les pompiers, c'est maintenant aux personnels administratifs chargés de délivrer les passeports de manifester leur rage concernant leurs salaires.

Avec notre correspondante à Londres, Sidonie Gaucher

Le début des vacances de Pâques commence mal, et ce n'est pas fini. L'inquiétude grandit concernant la délivrance de passeports pour de nombreuses personnes qui s'aperçoivent que leurs projets vont être empêchés par une nouvelle salve de grèves massives.

C'est le cas de ce père de famille venu du Sussex. « On m'a dit que cela prendrait dix semaines pour récupérer mon passeport, relate-t-il. Nos vacances sont réservées pour la fin mai, ce sont les prochaines vacances scolaires. C'est rageant parce que dix semaines, c'est long. Je suis en colère, car on va sûrement passer à côté de nos vacances. Je comprends la grève, mais les enfants ont hâte de partir en vacances. Moi aussi, j'ai hâte, et on ne pourra sûrement pas partir. »

Mark Serwotka, le secrétaire général du syndicat PCS, fait le point : « Mille six cents fonctionnaires seront en grève. Ce sont 85% de l'effectif. Les délais et les files d'attentes sont donc inévitables. »

Le gouvernement estime que cette grève n'aura pas d'impact, mais pour Mark Serwotka, la question n'est pas là. Selon lui, « c'est franchement étonnant de savoir que les fonctionnaires ont recours aux allocations et aux banques alimentaires, et que l'État trouve ça normal. Qu'ils aient une augmentation de 2% quand l'inflation est à 18%. »

Les grèves vont continuer tout le mois d'avril, suivies par le personnel du British Museum, de la British Library, les transports routiers et de la police aux frontières. Les administrations anglaises appellent à un débrayage « total » à la fin du mois d'avril.

