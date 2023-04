Ukraine: en visite en Pologne, Zelensky veut regonfler une alliance de premier ordre

Volodymyr Zelensky se rend ce mercredi 5 avril chez son grand allié polonais. Pour la première fois depuis le début de l'invasion russe, le président ukrainien sera à Varsovie pour discuter avec le gouvernement de Pologne. Martin Chabal, correspondant de RFI dans le pays, explique pourquoi ce moment est important pour les deux partenaires, entre lesquels les relations ont pu se tendre ces derniers temps.

La visite de Volodymyr Zelensky ce 5 avril est hautement symbolique, quand on sait comment la Pologne se démène pour aider son voisin dans le conflit avec la Russie, notamment en ayant ouvert ses bras aux millions de réfugiés...

C’est l’une des principales raisons de la venue du président ukrainien : remercier les Polonais pour leur aide incommensurable. Et continuer à rassurer ses compatriotes en exil. On parle là de près d’un million de personnes qui bénéficient encore de la protection temporaire de la Pologne. Volodymyr Zelensky devrait d’ailleurs rencontrer des Ukrainiens directement chez eux ou dans les derniers centres d’hébergement qui sont encore ouverts à Varsovie. Les autres pourront venir écouter le message du président diffusé sur écran géant dans le centre-ville, où on devrait voir des drapeaux polonais et ukrainiens s’agiter ensemble.

C’est un message que les Polonais ont l’habitude d’entendre. Joe Biden, le président américain, avait déjà remercié la gratitude du peuple polonais lors de sa venue en février. Mais il semble important que le président ukrainien lui-même vienne adresser ce message, ici, à Varsovie. Les derniers sondages montrent que l’attitude positive des Polonais envers les réfugiés est en train de fléchir. Elle reste bien-sûr nettement au-dessus de l’ensemble des pays d’Europe, mais le message de Volodymyr Zelensky pourrait stimuler un petit peu la solidarité entre Polonais et Ukrainiens.

Depuis quelques semaines, les discordes autour de l’afflux des céréales ukrainiennes en Pologne n’aident pas à réchauffer les relations entre les deux pays...

C’est un point qui devrait être évoqué lors de la visite. Les agriculteurs ont manifesté leur colère ces derniers jours, parce que le grain ukrainien passe par la Pologne avant d’être exporté vers l’Afrique et le Moyen-Orient. Mais beaucoup de ces marchandises restent bloquées en Pologne se retrouvent sur le marché local et cela fait baisser le prix des produits polonais. Selon les agriculteurs, l'aide à l’Ukraine pénalise leur travail et leur vie de tous les jours. D'autant que l’inflation, qui grimpe depuis le début la guerre, est aussi attribuée au conflit en l’Ukraine.

Le gouvernement a amorcé un plan de sortie de crise la semaine dernière, parce que de nombreux agriculteurs bloquaient régulièrement les routes entre la Pologne et l’Ukraine pour éviter que les camions ukrainiens remplis de céréales passent la frontière. C’est donc l’occasion pour s’asseoir autour d’une table et trouver une solution qui irait autant à la Pologne qu’à l’Ukraine.

On imagine que Volodymyr Zelensky devrait aussi resserrer encore un peu plus les relations militaires avec la Pologne ?

Depuis le début de la guerre, la Pologne est au premier plan de l’aide militaire pour son voisin. Elle a envoyé beaucoup de son propre matériel. Récemment, elle a d’ailleurs transféré des avions MiG-29 à Kiev. C’est le premier pays à avoir envoyé des avions de chasse pour faire face à l’invasion russe. Elle a aussi longtemps fait pression sur l’Allemagne pour l’envoi des chars Léopard. Ce week-end du 1er-2 avril, l’Ukraine a aussi passé commande à la Pologne pour 100 véhicules de transports militaires Rozomak, qu’elle produira dans les mois à venir.

Malgré tout, beaucoup d’observateurs estiment peu probable que de nouveaux contrats soient signés aujourd’hui. On s’attend tout de même à des annonces autour de la coopération entre les deux pays. Sur la reconstruction du pays par exemple, mais aussi sur des sujets plus brûlants comme l’adhésion à l’Otan et à l’Union européenne, où la Pologne est devenue un acteur incontournable ces derniers mois.

