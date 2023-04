Visite d’État en Chine pour le président français Emmanuel Macron, sous l’étendard européen

Alors que le conflit en Ukraine continue de s'aggraver, l'Union européenne (UE) est confrontée à un difficile exercice d'équilibre dans ses relations avec la Chine et la Russie, Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne se rendent conjointement à Pékin. Toux deux affichent la volonté de maintenir le dialogue, et ce, malgré les tensions et les désaccords entre l'UE et la Chine ces dernières années, malgré aussi les tensions entre les États-Unis et la Chine.

Publicité Lire la suite

Parmi les dirigeants européens qui cherchent à s'engager avec la Chine, deux se distinguent : le chancelier allemand Olaf Scholz, qui s'est rendu pour la première fois à Pékin en novembre 2022 et le dirigeant français. Le président de la République, Emmanuel Macron, a la volonté, contrairement à la visite de son homologue allemand, de donner une image de « pavillon européen ».

L’Élysée veut envoyer le message d’une logique « d'une seule et même voix française et européenne » dans la relation avec Pékin. « La multipolarité n'a jamais été aussi frappante et seule une Europe unie peut parler à un régime comme le régime chinois ou d'ailleurs au régime de Vladimir Poutine », souligne Philippe Le Corre, chercheur à l’Asia Society Policy Institute. « Il est très important que la présidente de la Commission européenne soit là. En 2019, Emmanuel Macron avait organisé à Paris une rencontre entre d'un côté Xi Jinping, de l'autre l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel, et le président de la Commission européenne ; la visite du chancelier allemand n’avait pas ce caractère paneuropéen », poursuit-il.

Selon lui, c’est le bon format pour discuter avec la Chine, et c’est pour cette raison que le président français a choisi de se rendre à Pékin accompagné d’Ursula Von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.

► À lire aussi : Emmanuel Macron en visite en Chine sans grand espoir de faire bouger les lignes

Front commun

La France n’a pas la volonté de faire face à la Chine seule, d’un point de vue économique. « Le commerce bilatéral franco-chinois accusait un déficit structurel autour de 30 milliards d'euros à la veille de la pandémie de Covid-19, puis en 2022, nous sommes passés à plus de 50 milliards de déficit commercial avec la Chine, c'est colossal », précise Emmanuel Véron, spécialiste de la Chine contemporaine à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco). « Ça montre bien un déséquilibre, des difficultés commerciales. Et la Chine joue, non pas tant la carte européenne que du bilatéral pour instrumentaliser l'asymétrie : face à cela, il est important pour la France de trouver une voie européenne et que l'Europe elle-même puisse être structurée face à la Chine, structurée sur des sujets politiques mais aussi commerciaux et industriels ou technologiques », souligne le spécialiste.

L’Europe appartient au monde occidental, et une rupture avec Pékin serait économiquement redoutable.

Au menu des rencontres, il y a de nombreux sujets : « C'est assez compliqué à cause de la détérioration des relations », poursuit Emmanuel Véron. « Il y a des sujets commerciaux, il y a des sujets industriels et puis il y a des sujets politiques, précisément entre Pékin et Paris, entre Pékin et Bruxelles, notamment sur la question des droits de l'homme, bien évidemment de la situation des Ouïghours, des Tibétains, et Taïwan, qui reste une forme de tabou et plus largement de la Chine comme puissance dans les instances internationales, telles que l’ONU, et de son rôle en tant que puissance responsable ».

Tous ces sujets-là seront discutés, en plus de logiques industrielles et de contrats de négociation sur des avions, sur l'énergie, sur la santé, sur la biodiversité.

Marge de manœuvre de l’UE face à Pékin

L'orientation future du rôle géopolitique de l'Europe est en jeu à un moment critique, explique Philippe Le Corre. L’Europe tente de se forger une place entre les géants que sont les États-Unis et la Chine, alors que la guerre en Ukraine, qui exacerbe les tensions mondiales, s’y déroule. « Il n'est pas possible de continuer des relations normales entre la Chine et l'Union européenne tant que Pékin sera aussi déterminée à affirmer son soutien à Vladimir Poutine », explique le chercheur.

« L'Europe se trouve un petit peu prise entre deux feux et veut essayer de proposer une troisième voie. Pour cela, elle met en avant le concept d'autonomie stratégique européenne, qui est un concept qui plaît beaucoup à la Chine ».

Selon lui, la Chine cherche à diviser la communauté transatlantique, notamment à séparer l’Europe des États-Unis. Parallèlement, poursuit-il, l’Europe a du mal à exister en Asie, sur le plan géopolitique, car c’est un continent beaucoup moins présent sur le plan militaire.

La Chine est confrontée à ses propres réalités sociales et économiques et à ses propres défis géopolitiques. En conséquence, l'UE reste aux yeux de Pékin le meilleur partenaire occidental possible - et le marché le plus prometteur. La France le sait et garde l’étendard européen en tête pour ces raisons.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne