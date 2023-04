Allemagne: la production industrielle augmente plus que prévu

Embellie inattendue pour l’économie allemande. Production industrielle, ventes de voitures, exportations sont à la hausse en Allemagne. Les experts s’attendaient à de moins bonnes performances de la première puissance économique européenne. Une récession menaçante cette année semble désormais exclue.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Les carnets de commandes des industriels restent bien remplis, les goulots d’étranglement des mois passés avec des problèmes d’approvisionnement se dissipent pour les entreprises allemandes. Du coup, elles ont surpris avec une augmentation de 2% de la production industrielle sur un mois alors que les analystes tablaient sur une stagnation.

La situation varie d’une branche à l’autre. Le secteur automobile soutient notablement le rebond actuel avec une hausse de 16% de la production sur un an en mars. Le deuxième trimestre devrait rester positif pour les constructeurs germaniques. Pour autant, le recul sensible subi par ce secteur durant la pandémie n’a pas encore été rattrapé.

Cette embellie s’explique par différents facteurs : des commandes passées depuis un certain temps peuvent enfin être traitées grâce une amélioration des chaînes d’approvisionnement ; la baisse des coûts de l’énergie après un pic l’été dernier profite aux entreprises comme aux particuliers même si l’inflation devrait encore atteindre 7% cette année. Le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement pour les industriels comme pour les personnes privées produit ses effets pour réduire l’effet des hausses des prix de l’énergie.

Prévisions corrigées pour 2023

L’Allemagne, pays exportateur, profite également de la réouverture du marché chinois où les sévères restrictions sanitaires avaient freiné la conjoncture et nuit à l’approvisionnement de l’Europe. Les exportations ont augmenté de 4% le mois dernier par rapport à février, prolongeant une tendance positive. La hausse sur un an est de plus de 7%.

Ces différents indicateurs ont conduit les instituts de conjoncture comme le gouvernement allemand à corriger leurs prévisions pour 2023. La récession qui avait été annoncée il y a encore quelques mois (-0,4%) pour 2023 semble désormais exclue. L’économie germanique devrait enregistrer cette année une croissance symbolique de 0,3%. Le recul du produit intérieur brut au dernier trimestre 2022 ne s’est donc pas confirmé.

Des risques subsistent avec un possible ralentissement de l’activité américaine, les retombées des récentes turbulences sur les marchés financiers et l’augmentation des taux d’intérêt.

