Russie: un ancien des services secrets décrit la paranoïa de Vladimir Poutine

Vladimir Poutine, le président russe, vit «coupé du monde» selon Gleb Karakoulov, un ancien du service fédéral de protection. AP - Gavriil Grigorov

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Il a fui la Russie car il ne supportait plus les agissements de celui qu’il qualifie de « criminel de guerre ». Un ex-employé du service fédéral de protection, une des branches les plus secrètes des services russes, livre des détails sur Vladimir Poutine. Gleb Karakoulov a accompagné le président dans près de 200 déplacements. Réfugié à l’étranger depuis fin 2022, il a raconté son histoire au Dossier Center, un groupe d'enquête basé à Londres et financé par l'opposant Mikhaïl Khodorkovski.