À la Une: le Monténégro tourne pour de bon la page de l’ère Đukanović

Revue de presse des Balkans

Jakov Milatović est le nouveau président du Monténégro. Cet économiste de 37 ans a largement battu le sortant Milo Đukanović, avec plus de 60% des voix, mettant fin à un long règne de 32 ans. Le Parti démocratique des socialistes (DPS) cède donc ses derniers leviers de contrôle sur le pays. Jakov Milatović promet un « Monténégro réconcilié ».

Avec la défaite de Milo Đukanović, s’agit-il de la chute du « dernier dictateur des Balkans » ou d’un revers du « Monténégro pro-européen » ? Sa chute divise l’opinion en Serbie, tandis que les dirigeants d’Albanie et du Kosovo avaient pris fait et cause pour le président battu.

Après les législatives, la Bulgarie à l’heure des « compromis historiques »

Arrivé premier d’une courte tête aux législatives du 2 avril, le Gerb du revenant Boïko Borissov aura le privilège de tenter de former un gouvernement, quitte à faire porter son échec à ses concurrents, notamment à la coalition réformatrice. Nous poursuivons le changement (PP). Arrivée en troisième place avec 14,4 % des suffrages, les nationalistes pro-russes de Vazrajdané réalisent une percée.

Kosovo : le procès des anciens chefs de l'UÇK s'est ouvert à La Haye

Le procès des dirigeants de l'Armée de libération du Kosovo (UÇK) s'est ouvert lundi 3 avril à La Haye. L'ancien président du Kosovo Hashim Thaçi et trois autres prévenus sont accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour des actes commis entre 1998 et 1999.

En Grèce, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis veut construire des murs pour séduire l'extrême droite

Kyriakos Mitsotakis a lancé sa campagne pour les législatives du 21 mai dans la région de l'Evros, au nord-est du pays. Le Premier ministre conservateur a promis la prolongation du mur séparant la Grèce de la Turquie, pour empêcher le passage des réfugiés. Un geste destiné à séduire l’électorat d’extrême-droite.

Depuis 2015, une ONG d’Athènes a créé un journal pour les exilés où ils peuvent s’exprimer librement dans leur langue natale. Les impacts positifs de ce projet sont nombreux, mais trouver des fonds pour assurer sa pérennité reste difficile.

Avec la guerre en Ukraine, la Bosnie-Herzégovine rêve de relancer sa filière charbon

En Bosnie-Herzégovine, le secteur du charbon est en crise et le pays doit décarboner son industrie contre d’importantes aides financières européennes. Mais la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine change la donne et pourrait relancer l’exploitation des énergies fossiles. En attendant, les mineurs de la Fédération sont en grève...

« Extrait de naissance » de Danilo Kiš : un écrivain aux tumultes du siècle

Né dans les confins hongrois, d’un père juif et d’une mère monténégrine, Danilo Kiš est la grande figure des lettres yougoslaves durant la seconde moitié du XXe siècle. Une magistrale biographie éclaire sur le parcours de cet indispensable contemporain. Entretien avec la traductrice Pascale Delpech.

