Guerre en Ukraine: des documents confidentiels américains fuitent sur les réseaux sociaux

Soldats ukrainiens recevant de l'armement américain, le 11 février 2022. (Image d'illustration). AP - Efrem Lukatsky

RFI

Des documents confidentiels, classés top secret par l'armée américaine, ont été divulgués sur les réseaux sociaux, a révélé jeudi 6 avril le New York Times. Ces documents contiennent des chiffres et des informations très sensibles liés à la guerre en Ukraine. Le Pentagone a lancé une enquête. Mais le mal est fait. Ces éléments ont tout de suite fuité dans les cercles pro-russes et les médias sociaux acquis à la cause de Vladimir Poutine.