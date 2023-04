Roumanie: manifestation des agriculteurs contre l'afflux de céréales d'Ukraine

Des agriculteurs roumains tiennent des banderoles sur lesquelles on peut lire « Maintenant ou jamais » lors d'une manifestation devant le bureau de représentation de la Commission européenne à Bucarest, le vendredi 7 avril 2023. Les agriculteurs roumains accusent les céréales ukrainiennes de dumping et estiment travailler désormais à perte.

Grosse colère des agriculteurs roumains contre les céréales ukrainiennes alors que le plan d'aide européen était censé calmer la gronde en Europe de l'Est.

Avec notre correspondant à Bucarest, Benjamin Ribout

Malgré la neige dans certains endroits, avec tracteurs et remorques, les agriculteurs ont protesté partout dans le pays vendredi 7 avril contre l'ouverture du marché européen aux céréales ukrainiennes en raison de la guerre. Principaux points chauds : le siège de la Commission européenne et le ministère de l'Agriculture dans la capitale Bucarest, ainsi que les postes-frontières ukrainiens et le plus grand port du pays, Constanţa.

Les agriculteurs roumains accusent les céréales ukrainiennes de dumping et estiment travailler désormais à perte. Des céréales qui ne respectent pas les mêmes cahiers des charges, notamment en matière d'emploi de pesticides.

Face à la gronde dans plusieurs pays, Bruxelles avait annoncé un plan il y a une semaine. Sauf que celui-ci est jugé très insatisfaisant par les agriculteurs roumains.

Bucarest n'a reçu seulement « que » 10 millions d'euros, contre 30 millions pour la Pologne et surtout 16 millions pour la Bulgarie, pays bien plus petit que la Roumanie et dont l'agriculture pèse moins. Par ailleurs, les propos du vice-président de la Commission Européenne, à la veille des manifestations, n’ont pas contribué à calmer les esprits : Frans Timmermans a expliqué aux Roumains, qu’ils ne toucheraient pas plus d’aides agricoles, s’ils n’engageaient pas de profondes réformes.

