Russie: le correspondant du «Wall Street Journal» à Moscou inculpé pour espionnage

Cela fait maintenant huit jours que l'arrestation du correspondant du quotidien The Wall Street Journal en Russie a été rendue publique. Ce vendredi 7 avril, les agences russes ont annoncé que journaliste américain Evan Gershkovich avait formellement été accusé d'espionnage.

De notre correspondante à Moscou,

La diplomatie russe avait prévenu dès jeudi, via un communiqué rendu public après la rencontre entre la nouvelle ambassadrice des États-Unis et le vice-ministre des Affaires étrangères : « Le battage médiatique autour de cette affaire, dans le but de faire pression sur les autorités russes et sur le tribunal qui devra décider du sort d'Evan Gershkovich, est inutile et insensé ».

Confirmation, donc, avec cette inculpation en vertu de l'article 276 du Code pénal russe. Selon l'enquête, le journaliste, « agissant sur les instructions de la partie américaine, a collecté des informations constituant un secret d'État sur les activités de l'une des entreprises du complexe militaro-industriel russe ».

Jusqu'ici, jamais la Russie n'a entamé de discussions sur le sort d'un prisonnier étranger avant son jugement. L'arrestation d'Evan Gershkovich est la première d'un journaliste étranger pour des accusations aussi graves depuis 1986 et l'Union soviétique. Le Wall Street Journal et son reporter démentent les accusations portées. Le président américain Joe Biden a réclamé sa libération.

