Allemagne: Ryyan Alshebl, un réfugié syrien élu maire de sa commune

dpa/picture alliance via Getty I - picture alliance

Huit ans après avoir fui son pays, la Syrie, Ryyan Alshebl a été élu maire d’une petite commune allemande.

Publicité Lire la suite

Ryyan Alshebl, 29 ans, a acquis une notoriété inattendue après son franc succès aux élections municipales d'Ostelsheim. Pour ce jeune homme qui a fui la guerre, cette élection est tout un symbole en Allemagne, pays qui a accueilli des millions de réfugiés depuis la crise migratoire de 2015.

Et en remportant le scrutin avec 55% des voix, il devient ainsi le premier Syrien ayant obtenu l’asile et à remporter un poste de maire dans le pays, rapporte notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut. La confiance qui lui a été accordée par les électeurs est « un signe de tolérance et d’ouverture au monde pour toute l’Allemagne », s’est réjoui Ryyan Alshebl au moment de saluer sa victoire. « Tout simplement sensationnel », ajoute-t-il sur Facebook.

Un long périple

Fils d'une enseignante du secondaire et d'un ingénieur agronome, Alshebl écrit sur son site internet qu'il a grandi dans une famille druze, une minorité religieuse qui représente aujourd'hui environ 3% de la population syrienne. Il y a encore dix ans, il était étudiant en Syrie. Refusant de faire son service militaire et voulant fuir le conflit qui ravage sont pays, il décide de le quitter, comme beaucoup d’autres, en 2015. C’est ainsi qu’il entame son long périple. Il rejoint le Liban puis gagne la Turquie. De là, il s’engage sur une petite embarcation à travers la mer pour gagner la Grèce, d’où il rejoint la route des Balkans.

Une fois arrivé en Allemagne, le maire d’une petite ville voisine le remarque et lui propose un stage, puis une formation d’employé administratif qui débouche ensuite sur une embauche. Ryyan Alshebl obtient donc la nationalité allemande, prend sa carte chez les Verts même s’il s’est présenté comme candidat indépendant.

Durant trois semaines, il a fait du porte-à-porte dans le village de 2 500 habitants pour convaincre les électeurs et lutter contre d’éventuels a priori. Le succès a été au rendez-vous même si une petite minorité l’a attaqué. Ryyad Alshebl prendra ses fonctions en juin pour mettre en place sa politique avec des priorités comme la petite enfance, les transports publics, la protection de l’environnement et la cohésion sociale.

Son élection a fait réagir jusque dans les ministères. Selon Vanity Fair, le ministre de l'Intégration, Manne Lucha, a salué cette réussite. « Je serais très heureux si l'élection de Ryyan Alshebl encourage davantage de personnes ayant des antécédents migratoires à se présenter à des élections politiques », a-t-il soutenu.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne