Russie: Evguéni Prigojine salue la mémoire du blogueur tué dans une explosion

Plusieurs centaines de personnes étaient présentes ce samedi 8 avril à Moscou pour les obsèques du blogueur russe tué dans un attentat à la bombe dimanche 2 avril. Parmi eux, le chef de Wagner, Evgueni Prigojine.

Dans l’ouest de la capitale russe, des centaines de personnes sont venues se recueillir une dernière fois sur le cercueil de Maxime Fomine. Plus connu sous le nom de Vladlen Tatarski, ce blogueur militaire été tué dimanche dans un attentat à la bombe dans un café de Saint-Pétersbourg appartenant à Evgueni Prigojine. Parmi la foule qui a été minutieusement fouillée par l’important dispositif de force de l’ordre mis en place, figurait d’ailleurs le chef du groupe paramilitaire Wagner. « Vladlen Tatarski restera avec nous, sa voix continuera de résonner », a-t-il déclaré, selon les propos rapportés par l'agence de presse russe Ria Novosti.

Maxime Fomine était l’un des blogueurs pro-Kremlin et pour l’agression russe de l’Ukraine les plus connus avec ses 500 000 abonnés sur Telegram. Pour assurer sa communication, la Russie se sert beaucoup de ces militants qui publient des reportages. Ainsi, de nombreux d’entre eux ont été envoyés en Ukraine afin de faire la propagande de Moscou. Preuve de leur importance, le blogueur a été décoré à titre posthume par le président russe lundi, au lendemain de son décès. L'Ordre du courage a été décerné à Maxime Fomine « pour le courage et la bravoure dont il a fait preuve dans l'exercice de ses fonctions professionnelles », selon décret publié sur le site du Kremlin.

Une femme arrêtée

Moscou a accusé Kiev et des « agents » de l'opposant emprisonné Alexeï Navalny d'être impliqués dans cet assassinat. Les autorités russes ont arrêté et inculpé pour « terrorisme » une femme de 26 ans, Daria Trepova, qui a reconnu avoir offert au blogueur une statuette piégée, qui a explosé lors de cet événement, le tuant et faisant une trentaine de blessés. Daria Trepova n'a toutefois pas affirmé, pour l'heure, avoir participé volontairement à l'attentat, ni mentionné de possibles commanditaires. L'Ukraine a, de son côté, affirmé qu'il s'agissait d'un règlement de comptes interne aux milieux soutenant l'offensive en Russie.

Cet assassinat rocambolesque, aux contours toujours flous, illustre en tout cas la propagation en Russie des violences liées au conflit, qui frappent désormais loin du front. En août, Daria Douguina, la fille d'un célèbre idéologue pro-Kremlin, avait également été tuée dans un attentat à la bombe près de Moscou.

(Avec AFP)

