Ukraine: décès d'un chef d'orchestre renommé sur le front du Donbass

En Ukraine, le ministère de la Culture a annoncé la mort sur le front du Donbassd’un chef d’orchestre renommé de Kiev : Kostiantyn Starovytskyi s’était engagé dans les forces armées ukrainiennes dès les premiers jours de l’invasion russe. Il aurait été tué, mercredi 5 avril, lors de bombardements russes dans la région de Kramatorsk. Depuis plus d’un an, de nombreux acteurs de la vie culturelle ont lâché leurs instruments, pour partir se battre, payant un lourd tribu.

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

Kostiantyn Starovytskyi était âgé de 40 ans, marié, et père d’une petite fille. Joueur de basson, il dirigeait l’Orchestre national académique de cuivres d’Ukraine, et avait eu l’occasion d’oeuvrer comme chef d’orchestre, au sein de l’Opéra national d’Ukraine, unanimement respecté pour son travail d’arrangement sur les opéras de Rossini.

Arme automatique

Depuis un an, Kostiantyn Starovytskyi avait troqué le basson contre l’arme automatique, et avait combattu d’abord dans la région de Kiev, puis celle de Kharkiv, avant de servir dans le Donbass. Depuis février 2014, un grand nombre de personnes du monde de la culture, des lettres, de la musique et du cinéma ont abandonné leur vie d’avant pour se battre les armes à la main.

Un parmi les multiples

Le plus connu d’entre eux, internationalement, est sans doute le réalisateur Oleg Sentsov, mais beaucoup de personnalités ukrainiennes combattent désormais sur le front. Un certain nombre d’entre eux ont déjà péri, comme le meilleur monteur de cinéma ukrainien, Viktor Onyshko, tué à Soledar le 30 décembre. Ce samedi matin, la Garde nationale a également annoncé la mort de Anton Derbilov, 43 ans, touché par des éclats d’obus près de Kreminna, c’était un sculpteur et musicien de renom.

