Géorgie: des milliers de personnes manifestent contre le gouvernement

Les manifestants ont brandi des drapeaux géorgiens, ukrainiens et de l'Union européenne (UE), derrière une large banderole «Pour un avenir européen». Dimanche 9 avril, Tbilissi.

Des milliers de personnes ont manifesté ce dimanche contre la politique du gouvernement devant le Parlement géorgien. Ils accusent les autorités de dérive autoritaire pro-russe.

Ils sont des milliers à avoir répondu à l’appel de la principale formation d’opposition, le Mouvement national uni (UNI), fondé par l'ex-président géorgien emprisonné Mikheïl Saakachvili. Derrière une grande banderole floquée d’un « Pour un avenir européen », les manifestants ont protesté ce dimanche contre la politique jugée pro-russe du gouvernement.

« Le gouvernement est contrôlé depuis Moscou et notre obligation est de sauver notre patrie des larbins russes », a déclaré l'ancien président Guiorgui Margvelachvili. « Nous sommes épris de liberté, nous faisons partie de la famille européenne, nous rejetons l'esclavage russe ».

« Agents de l'étranger »

Les manifestants réclament la « libération des prisonniers politiques et la mise en œuvre des réformes » voulues par l'UE pour accorder à Tbilissi le statut de candidat à l'adhésion, a lancé le président du MNU, Levan Khabeichvili. Le gouvernement du parti au pouvoir, Rêve géorgien, est accusé d'avoir emprisonné des opposants, réduit au silence des médias indépendants, collaboré secrètement avec le Kremlin et de chercher à détourner le pays de l'UE.

Et les manifestants n’en sont pas à leur coup d’essai. Le mois dernier, le gouvernement avait déjà renoncé à un projet de loi inspiré du modèle russe pour classer comme « agents de l'étranger » les ONG et médias recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger.

