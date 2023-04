Focus

En Yakoutie, être critique, loin de Moscou

À Iakoutsk, les panneaux patriotiques sont partout. © Anissa El Jabri / RFI

Texte par : Anissa El Jabri Suivre 4 mn

Toutes les grandes figures de l’opposition en Russie ont fui ou sont derrière les barreaux. Loin des regards et des médias, la répression contre les voix dissidentes ou la presse, même prudente, touche désormais de plus en plus la province et le filet ne cesse de se resserrer.