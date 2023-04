Ukraine et Russie échangent une centaine de prisonniers chacun

L’Ukraine et la Russie ont procédé, lundi 10 avril, à un nouvel échange de prisonniers, alors que les combats continuent de faire rage dans le centre de la ville de Bakhmout. Au total, Kiev a réussi à faire revenir une centaine de soldats, pour la plupart des soldats ayant participé aux principales batailles depuis le début de l’invasion russe.

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

Lundi s’est déroulé le premier échange de prisonniers entre belligérants depuis un mois, alors que l’offensive d’hiver de la Russie, débutée en janvier, touche à sa fin, et que l’armée ukrainienne se prépare à des opérations de contre-attaque de printemps.

Les autorités ukrainiennes ont récupéré cent prisonniers, 80 hommes et 20 femmes, tous des militaires, et parmi eux neuf officiers, des combattants qui avaient été faits prisonniers à Bakhmout, mais aussi plus tôt l’année dernière, à Hostomel, Marioupol, à la centrale nucléaire de Zaporijjia ou à l’île aux Serpents, dans la mer Noire.

Blessés et malades

D’après le bureau du président ukrainien, les négociations préalables à cette libération ont été difficiles, et plusieurs des prisonniers sont en très mauvaise santé, blessés, malades, certains auraient également subi des actes de torture.

En échange, le ministère de la Défense ukrainien a livré à la Russie 106 prisonniers, dont la seule femme combattante russe officiellement prisonnière côté ukrainien à cette date. Des soldats qui étaient « en danger de mort », a rapporté le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Le dernier échange de prisonniers entre Kiev et Moscou date du 7 mars, lorsque l'Ukraine avait récupéré 130 de ses militaires et la Russie 90. Au total, depuis le début de la guerre, Kiev a réussi grâce à un groupe de contact à faire revenir en Ukraine environ 1 500 de ses soldats prisonniers.

