Espagne: une émission satirique avec la Vierge passe mal auprès des catholiques

Un sketch diffusé à la télé publique catalane fait polémique depuis plusieurs jours et relance le débat sur l'offense religieuse dans le pays. Ce gag mettait en scène une actrice déguisée en Vierge.

De notre correspondante à Barcelone,

Le 6 avril, en pleine Semaine sainte, dans l'émission satirique Està passant de TV3, les présentateurs ont mené une fausse interview à la « Virgen del Rocio » (la Vierge du Rocio, en français). La procession en Andalousie qui lui est consacrée est connue pour sa ferveur religieuse hors du commun.

Une actrice est apparue dans l'émission vêtue d'un déguisement en carton à l'effigie de cette représentation de la vierge avec dans ses bras une poupée d'un bébé. Pendant les 10 minutes que dure le sketch, l'actrice se plaint de l'accoutrement très chargé qu'elle porte, évoque aussi son désir sexuel intense – en draguant notamment les présentateurs – et s'essaie à un numéro de ventriloque pour faire parler et chanter le faux bébé qu'elle a dans les bras.

Colère de l'Église

Cette satire qui a provoqué la colère de l'Église espagnole et même une plainte de la Fondation des avocats chrétiens. Théoriquement, le blasphème n'est plus un délit depuis 1988. Mais il existe celui d'atteinte aux sentiments religieux par la publication de « moqueries » des « dogmes et croyances » (l'article 525 du code pénal espagnol). C'est pour ce motif que cette fondation a porté plainte auprès d'un tribunal de Barcelone ce mardi 11 avril.

De son côté, le président de la région andalouse a qualifié ce sketch de « manque de respect aux Andalous, à leur culture et à leurs traditions ». Il a exigé des excuses de la part des présentateurs. L'un d'entre eux lui a répondu sur Twitter « tu peux attendre longtemps » et sa chaîne TV3 le soutient : « la satire est un symptôme de qualité démocratique ».

En Espagne, plusieurs associations ultra-catholiques portent plainte régulièrement contre des revues satiriques ou des humoristes en utilisant ce délit, tandis que les accusés brandissent évidemment la liberté d'expression et de satire. Et même si les juges ont tendance à classer sans suite ces plaintes dans l'immense majorité des cas, certaines prospèrent et des condamnations sont prononcées.

De leur côté, les humoristes de TV3 semblent confiants, mardi dans leur émission, loin de s'excuser, ils ont enfoncé le clou de l'humour en affirmant qu'ils appelleront la Vierge del Rocio comme témoin pour leur défense lors du procès.

