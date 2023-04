L'Allemagne présente un projet de légalisation du cannabis moins ambitieux que prévu

L'Allemagne va légaliser l'usage du cannabis à des fins privées et dans certaines limites. Une des réformes de société les plus symboliques du gouvernement doit entrer en vigueur en 2023. Le ministre de la Santé a présenté les grandes lignes de son projet ce mercredi 12 avril au matin.

« Nous ne voulons pas créer un problème, mais trouver une solution à un problème existant », déclare Karl Lauterbach, ministre de la Santé allemand. Selon lui, la situation actuelle constitue une impasse. Le développement du marché noir, des produits pas toujours de qualité, des milliers de poursuites engagées par la police et la justice s’opposent à une réalité sociale. Et les trois partis membres de la coalition – les sociaux-démocrates, les verts et les libéraux – ont fait de la légalisation du cannabis un projet sinon central, mais symbolique de leur contrat de coalition.

Berlin prévoit de rendre la possession de 25 g de cannabis pour un usage privé légal ainsi que trois plantes par personne. L’interdiction pour les mineurs demeure. Le compromis retenu prévoit que les amateurs de cannabis deviennent membres d’un club, limité à 500 membres, qui produit le cannabis et le vend dans la limite des 25 g par jour et cinquante par mois prévus.

Un premier bilan d'ici à 5 ans

L’Allemagne aurait souhaité un modèle plus ambitieux avec une production et des licences pour la distribution de cannabis contrôlées par l’État. Berlin avait présenté en octobre 2022 sa feuille de route concernant ce projet.

Mais cela s’oppose à la législation européenne qui prévoit des poursuites contre l’usage des drogues. Berlin ne désespère pas dans le futur de convaincre d’autres pays de réformer ce cadre juridique. Pour l’instant, un tel projet doit être mis en place dans des régions pilotes où un bilan sera tiré après cinq ans. La réforme présentée ce mercredi doit entrer en vigueur cette année. Elle restera toujours catégoriquement interdite pour les mineurs.

