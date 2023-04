Le Kazakhstan intente en justice des majors pétrolières

Le Kazakhstan, important producteur de pétrole et de gaz, a annoncé mardi 11 avril avoir initié une procédure d'arbitrage international contre plusieurs majors pétrolières étrangères, actionnaires de ses gisements de Kachagan et de Karatchaganak. L’ancienne république soviétique évoque des litiges portant sur 16,5 milliards de dollars de frais déduits par les entreprises étrangères, occidentales principalement.

Avec notre correspondant à Tbilissi, Régis Genté

Le dossier est technique, mais le but est simple à identifier : remplir au plus vite les caisses du Kazakhstan et changer à terme la répartition des revenus entre actionnaires.

Ce mardi, le ministre kazakhstanais de l'Énergie, Almassadam Satkaliev, a confirmé que son gouvernement allait initier une procédure d’arbitrage concernant le gisement pétrolier de Kashagan et celui gazier de Karatchaganak.

Selon les autorités du pays, il s’agit de contester des sommes déduites en tant que frais par les sociétés étrangères actionnaires de ces énormes gisements, comme ExxonMobil, TotalEnergies, Shell ou encore Eni.

Selon le ministre Satkaliev, les sommes déduites contestées s’élèvent à 13 milliards de dollars pour le gisement de Kachagan et 3,5 milliards pour Karatchaganak.

Par-delà les arguments juridiques invoqués, le besoin de remplir les caisses semble pressant.

Fin mars, le ministre kazakh de l’Écologie confirmait lui poursuivre en justice l’opérateur du champ de Kachagan, réclamant 5,1 milliards de dollars pour stockage excessif de soufre sur le site industriel.

