Abus sexuels au Royaume-Uni: le syndicat patronal dans le collimateur des enquêteurs

Tony Danker, le patron des patrons britanniques, a été écarté de son poste de président de la CBI, mardi 11 avril 2023. REUTERS - PHIL NOBLE

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Une nouvelle organisation britannique accusée de culture toxique. Après les pompiers et la police, la Confederation of British Industries (CBI), l'organisation patronale, est visée par une enquête judiciaire pour des soupçons d’agressions et de harcèlement sexuels. Ces accusations vont au-delà du patron, renvoyé mardi.