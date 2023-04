À la Une: procès des anciens chefs de l'UÇK, des commandants qui ne commandaient pas?

Revue de presse des Balkans

Depuis le 3 avril, l'ancien président du Kosovo est jugé à La Haye pour crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Comme ses trois co-accusés, il plaide non coupable, rejetant toute responsabilité de commandement quand il était à la tête de l’UÇK. Mais alors, qui commandait donc la guérilla albanaise ?

Des armes serbes en Ukraine ?

La Serbie fournit-elle des armes à l'Ukraine ? C'est en tout cas ce que révèle un document de la CIA qui a fuité ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Belgrade dément, alors que le pays a refusé de s’aligner sur la politique des sanctions occidentales contre la Russie.

Cela vaut d'ailleurs à la Serbie, comme à la Bosnie-Herzégovine, d'avoir été exclue de la nouvelle initiative régionale balkanique baptisée Western Balkans Quad. L'objectif de cette énième plateforme : promouvoir « le plein respect de la politique étrangère et de sécurité de l’UE ». Pour mieux convaincre les 27 d'ouvrir leurs portes ?

La Chine à la rescousse des Serbes de Bosnie

L'entité serbe de Bosnie-Herzégovine braque de son côté la barre toujours plus à l'Est. Déjà très endettée, la Republika Srpska ne trouve plus personne chez les Occidentaux pour lui faire crédit. Son président, Milorad Dodik, a donc fini par se tourner vers la Chine. Au risque de se retrouver pieds et poings liés en cas de défaut de paiement. Décryptage.

Pékin est devenu le partenaire privilégié des petits autocrates balkaniques pour concurrencer l'Union européenne en cas de différend. C'est la Chine qui est par exemple sollicitée pour relancer la filière charbon alors que Bruxelles insiste pour décarboner la production locale d'électricité. Alors que la crise énergétique fait rage, difficile de vanter les mérites de la transition verte.

En Grèce, la droite veut-elle les voix des néo-nazis ?

Au Monténégro, le début de l'ère post-Đukanović a commencé. Après plus de trois décennies de règne du « gospodar » (seigneur), le petit pays doit désormais rompre avec un système dont les racines puisent dans les crimes et les pillages des années 1990. Jakov Milatović sera-t-il vraiment le président d’un « Monténégro pour tous » ? En attendant les législatives anticipées du 11 juin prochain, le gouvernement technique a décidé de s'attaquer au citoyen Đukanović. Mais beaucoup s'interrogent sur le timing.

La Grèce va voter le 21 mai prochain pour élire son nouveau Parlement. Un scrutin qui promet d'être très compliqué pour l'actuelle majorité conservatrice après la terrible catastrophe ferroviaire de la fin février. Le gouvernement, déjà critiqué pour sa dérive droitière, tente aujourd'hui de faire interdire un nouveau parti néo-nazi. Pour mieux récupérer ses voix ?

Pâques chez les Albanais catholiques de Sicile

À une vingtaine de kilomètres d'Athènes, Eleusis est l'une des trois capitales européennes de la culture 2023. Loin des paradisiaques paysages de cartes postales, cette petite ville industrielle de 25 000 âmes est remplie d’usines désaffectées, sa baie est jonchée de carcasses de bateaux abandonnés. Mais Eleusis est aussi la patrie du dramaturge antique Eschyle et dispose d’un riche patrimoine archéologique. Visite guidée sur place.

Lundi dernier, les catholiques des Balkans ont fêté Pâques. Piana degli Albanesi, en Sicile, est un haut-lieu de la présence arbëresh, cette minorité albanaise chrétienne arrivée au XVe siècle pour fuir l'invasion ottomane sur leurs terres. Depuis plus de cinq cents ans, leurs descendants ont conservé la langue, les traditions et le rite catholique oriental. Reportage.

