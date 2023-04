L’Allemagne dit au revoir au nucléaire avec la mise à l’arrêt de ses trois derniers réacteurs

La tour de refroidissement de la centrale nucléaire d'Emsland, dans la banlieue de Lingen, en Allemagne, le 12 octobre 2022. REUTERS - STEPHANE NITSCHKE

Une page d’histoire se tourne demain en Allemagne. Les trois derniers réacteurs nucléaires seront mis à l’arrêt. Une prolongation de trois mois et demi leur avait été accordée à l’automne dernier mais cette fois, le fameux slogan « Atom Nein Danke », « Nucléaire non merci », devient réalité six décennies plus tard.