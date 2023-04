L’Union européenne sanctionne le groupe Wagner pour son rôle en Ukraine

Depuis le 11 avril, la vidéo de la décapitation d’un soldat présenté comme un prisonnier de guerre ukrainien par un soldat russophone présenté comme un mercenaire du groupe Wagner est virale. La scène a été transmise au parquet russe pour enquête. Le patron du groupe, Evgueni Prigojine, rejette toute implication de ses hommes. C’est dans ce contexte qui jette à nouveau une lumière crue sur les agissements du groupe paramilitaire que l’Union européenne a frappé Wagner de nouvelles sanctions.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

Les sanctions européennes à l’encontre du groupe Wagner étaient en préparation bien avant que la vidéo de décapitation attribuée à un de ses mercenaires commence à circuler. Dans la pratique, les sanctions publiées jeudi 13 avril au Journal officiel de l’Union européenne gèlent les avoirs détenus par le groupe paramilitaire dans l’Union européenne et interdisent aux citoyens et aux entreprises de l'UE de mettre des fonds à sa disposition.

Parallèlement, l’Union européenne frappe de sanctions identiques RIA FAN, site d’information qui relaie la propagande du Kremlin et qui fait partie du Patriot Media Group, dont le patron de Wagner, Evgueni Prigojine, préside le conseil d’administration.

Ce n’est pas la première fois que l’Union européenne s’attaque ainsi au groupe Wagner. Pour ses activités en Ukraine mais aussi en Libye et en Syrie, au Soudan, au Mali et en Centrafrique, l’organisation paramilitaire s’est déjà vue par deux fois infliger des sanctions par l’UE, en décembre 2021 et en février dernier. Ces sanctions frappent évidemment Evgueni Prigojine mais aussi une série de dirigeants de Wagner et de commandants des groupes mercenaires dans les différents pays, au total 18 personnes clairement identifiées.

