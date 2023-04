La Russie menace encore l'accord sur les céréales ukrainiennes et liste cinq exigences

La Russie a de nouveau menacé, jeudi 13 avril, de suspendre l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Moscou pose cinq conditions, sous peine de mettre fin, le 18 mai, à cet accord permettant les exportations des grains notamment vers l'Afrique.

Jeudi 13 avril, Moscou a posé un nouvel ultimatum sur le sujet délicat des exportations de céréales d'Ukraine. Parmi ses exigences : la reconnexion au système bancaire international Swift de Rosselkhozbank, la banque russe spécialisée dans l'agriculture. Le pays demande en outre que les livraisons en Russie d'engins et de pièces détachées agricoles soient reprises. Les entraves pour assurer des navires et accéder aux ports étrangers doivent aussi être annulées.

Le Kremlin demande également le dégel des actifs de sociétés russes liées au secteur agricole situés à l'étranger. Enfin, le fonctionnement du pipeline Togliatti-Odessa doit reprendre. Ce pipeline relie la Russie à l'Ukraine et permet la livraison d'ammoniac, un composant chimique très utilisé en agriculture. « Sans progrès pour régler ces cinq problèmes systémiques (...), il ne peut être question d'évoquer un prolongement » de l'accord sur les céréales, martèle la diplomatie russe dans un communiqué.

Conclu en juillet dernier et prolongé le 19 mars, cet accord permet d'exporter les grains ukrainiens via la mer Noire malgré le conflit. Jusqu'à présent, plus de 27 millions de tonnes de produits agricoles ont été expédiées vers les pays tiers, notamment vers l'Afrique.

