Le franc-parler de la cheffe de la diplomatie allemande à Pékin

La guerre en Ukraine, le bruit des bottes chinoises dans le détroit de Taïwan et le non-respect des droits de l'Homme en Chine - la cheffe de la diplomatie allemande Annalena Baerbock n'a pas hésité à évoquer tous les dossiers épineux du moment lors de sa première visite à Pékin. Elle arrive juste quelques jours après le président Emmanuel Macron et la cheffe de la Commission européenne.

Pékin s'est engagé avec succès pour un équilibre pacifique entre l'Iran et l'Arabie saoudite et devrait faire de même pour l'Ukraine, selon Annalena Baerbock, car aucun pays n'a plus d'influence sur la Russie que la Chine :

« C'est bien que la Chine ait signalé son engagement pour trouver une solution. Mais je dois dire ouvertement que je me demande pourquoi la position chinoise n'inclut pas jusqu'à présent une demande à l'agresseur russe d'arrêter la guerre », a déclaré Annalena Baerbock.

Sans détour, la cheffe de la diplomatie allemande a aussi évoqué les manœuvres d'ampleur que Pékin a lancé près de Taïwan : « Une escalade militaire dans le détroit de Taïwan par lequel transitent chaque jour 50% du commerce mondial serait un scénario catastrophe pour le monde entier. »

« Taïwan appartient à la Chine », a rétorqué le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang, visiblement irrité par la franchise de son visiteur européen. Le président français avait lui choisi de ne pas évoquer l'épineux dossier taïwanais sur place.

Annalena Baerbock n'a pas non plus fait l'impasse sur les droits de l'homme : « J'ai expliqué à mon homologue que nous voyons avec inquiétude que le champ d'action de la société civile en Chine se réduit de plus en plus et que les droits de l'Homme sont restreints. »

Ella a notamment critiqué la répression des Ouïghours et l'emprisonnement de nombreux dissidents.

