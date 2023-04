Manœuvres de la flotte russe dans le Pacifique alors que le ministre chinois de la Défense se rend à Moscou

Ces deux annonces sont-elles liées ? Impossible à savoir, mais leur concomitance est remarquée. Le ministre chinois de la Défense Li Shangfu a fait savoir ce vendredi 14 avril par communiqué qu’il se rendra en Russie ce dimanche 16 avril pour 3 jours de visite officielle à l’invitation de son homologue russe. Sergueï Choïgou a annoncé ce vendredi également la mise en alerte et des manœuvres surprises de la flotte russe dans le Pacifique.

De notre correspondante à Moscou,

La flotte russe du Pacifique avait déjà fait démonstration de ses capacités en septembre dernier. C’était la période des manœuvres militaires. « Vostok 2022 » en plein conflit en Ukraine avait été maintenu. C’est la même flotte du Pacifique, basée à Vladivostok qui va s’entraîner.

L’ordre a été donné par le président Vladimir Poutine, a précisé son ministre de la Défense. Les troupes doivent s’exercer dans des zones maritimes « proches et lointaines ».

En septembre dernier, les exercices s’étaient déroulés dans des zones proches du Japon. Des « exercices défensifs » , avait dit à l’époque l’armée russe et cette fois-ci le descriptif fait renvoie au même type d’exercices. Il s’agit, déclaration du ministre de la Défense de « s’entraîner à repousser des attaques aériennes massives », « chercher et détruire des sous-marins », et « procéder à des tirs de torpilles, de canon et de missiles ».

Bref, un entraînement surprise peut-être, mais « de routine », a dit le Kremlin. Selon son porte-parole, « la pratique des inspections inopinée est devenue habituelle ces dernières années ».

