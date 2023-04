Énergie: en Europe, le camp du nucléaire a le vent en poupe

L’Allemagne renonce au nucléaire ce samedi 15 avril, avec la fermeture de ses trois dernières centrales. Le pays veut tourner la page d’une énergie considérée outre-Rhin comme trop dangereuse depuis les accidents de Tchernobyl et de Fukushima. Un choix qui est loin d’être partagé en Europe : plusieurs pays refusent également le nucléaire, la Suisse par exemple, mais d’autres, à commencer par la France, veulent relancer la filière, au nom de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.

Avec 56 réacteurs et un nouveau programme pour en construire six de plus à l’horizon 2035, la France reste en Europe la championne de l’énergie nucléaire. Mais elle n’est pas la seule à militer pour l’atome. Quatre autres pays ont des centrales en cours de construction : le Royaume-Uni, la Finlande, la Slovaquie et la Hongrie. Et d’autres envisagent d’en construire de nouvelles : c’est le cas notamment des Pays-Bas et de la Pologne, qui veut s’émanciper de ses centrales au charbon, en misant sur l’atome.

Le camp du nucléaire assommé par la catastrophe de Fukushima en 2011, retrouve ainsi des arguments – avec la lutte contre le réchauffement climatique notamment – et des partisans. À tel point que Paris a réussi à former au sein de l’Union européenne une sorte « d’alliance de l’atome » avec dix autres capitales. Au sein de ce club pronucléaire, on trouve de nombreux pays d’Europe de l’Est comme la Bulgarie, la Hongrie ou la Pologne, mais aussi les Pays-Bas et la Finlande. La Suède, elle, est susceptible de rejoindre la coalition dans les prochains mois.

Objectif de cette alliance : militer au sein de l’Union européenne pour que le nucléaire soit considéré comme un moyen de lutter contre le réchauffement, au même titre que les énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien.

Quel que soit le choix de la France sur le nucléaire, la priorité doit être le développement des énergies renouvelables. Parce que même dans le scénario le plus pro-nucléaire, ce ne sera pas suffisant. Il faudra vraiment mettre le paquet sur les énergies renouvelables pour réussir la transition énergétique française. Thomas Pellerin-Carlin (I4CE) sur la politique nucléaire en France Jeanne Richard

